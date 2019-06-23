بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت عدة أنباء مؤخرا حول وفاة الفنان المصري الكبير المنتصر بالله.

الناقد الفني طارق الشناوي نفى صحة هذه الأنباء تماما، وطمئن الجمهور على حالة المنتصر بالله الصحية، وذلك على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”.

الناقد الفني كتب: “إلي مروجي الشائعات الحمد الله المنتصربالله بخير شفاه الله وعافاه”، لينفي بذلك كل الشائعات التي أطلق مؤخرا حول وفاة المنتصر بالله.

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وكان آخر ظهور للمنتصر بالله في شهر ديسمبر الماضي، حيث شارك في افتتاح معرض «ديالوج»، للفنانيين ماجد باقي، وجورج ماهر، والذي أقيم في المركز الثقافي المصري للتعاون الدولي بالزمالك، وقد ظهر وهو مسنود من قبل الفنان جورج ماهر صاحب المعرض.

والمنتصر بالله ممثل كوميدي حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجيستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثى اضواء المسرح عام 197، ومن المسلسلات التى عمل بها:”أبناء ولكن”، “أيام المنيرة”، “انا وانت وبابا في المشمش”، ومن المسرحيات: “شارع محمد على”، وقد أصيب المنتصر بالله بجلطة في المخ أدت لإصابته بشلل.