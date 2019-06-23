محمود الليثي يتألق في حفل الجامعة الأمريكية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أطلقت شركة ميديا جيت، الملتقى الدولي لمبدعي المنصات الرقمية “UNCOVER 19”، والذي يأتي تحت شعار “إفريقيا في القلب” في الحرم اليوناني للجامعة الأمريكية “الجريك كامبس” بالقاهرة.

وتتنوع المشاركة في الملتقى الدولي ما بين خبراء ومتحدثين ومدربين وورش عمل وشركات كبيرة محلية وعالمية، من أجل أن يخرج هذا الحدث بشكل مثمر لجميع الأطراف المشاركة فيه.

وصرح جرجس اسبيرو، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا جيت المتخصصة فى إنتاج وصناعة المحتوى الإعلامي المبتكر والملهم والرائدة فى مجال الذكاء الإصطناعى فى الوطن العربي، أن الملتقى يهدف فى المقام الأول إلى إحداث حالة من الحراك الثقافي والعلمي فى مجال التكنولوجيا الرقمية عن طريق احتكاك الخبرات المتنوعة، من خلال ورش ومحاضرات وأنشطة وفعاليات علمية وترفيهية ليعكس ذلك تلك العلاقة الوثيقة بين المناخ المستقر الذى تشهده مصر على مختلف الأصعدة وبين تقدمها فى كل تلك المجالات، كما يؤكد من ناحية أخرى على سعي مصر فى الإنفتاح على مختلف دول العالم فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

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ويؤكد المخرج والمنتج ماجد تادروس صاحب الفكرة والمبادرة لإقامة ذلك الملتقى، أن هناك مفاجآت كبيرة سوف يشهدها ذلك الحدث الكبير و الذى يهتم بحضور دورته الأولى كبرى الشركات العالمية ومختلف المتخصصين والخبراء فى مجال المحتوى الإعلامي والمنصات الرقمية، وأن من أهداف إقامته تحقيق مكاسب كثيرة لكل المشاركين فيه بإختلاف فئاتهم من حيث الخبرات المكتسبة أو الربح المستهدف، كما أكد على سعادته البالغة لإقامة هذا الملتقى على أرض مصر بموقعها الجغرافي المتميز كبوابة أفريقيا للعالم كله وحضارتها وتاريخها العظيم الذى يمتد لآلاف السنين.

وقد أحيا الملتقي الفنان محمود الليثي، الذي أشعل حماس الجمهور وملأ ساحة الجامعة الأمريكية بالغناء، حيث قام بغناء مجموعة من أغانيه المتنوعة منها: “عم يا صياد، والبت بيضا، وبونبونية”.

واختتم المهرجان بمشاهدة حفل افتتاح الأمم الأفريقية علي أضخم شاشة بساحة الجريك كامبس بالجامعة الامريكية.