ريهام عبدالغفور تحتفل بعيد ميلاد والدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور مجموعة صور جمعتها بوالدها الفنان أشرف عبدالغفور، وذلك احتفالا بعيد ميلاده.

ريهام أرفقت الصور بتهنئة خاصة لوالدها بهذه المناسبة السعيدة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “عيد ميلاد سعيد لأعظم رجل قابلته على الإطلاق.. إلى الشخص الذي رفع سقف توقعاتي لما يجب أن يكون عليه الرجل”.

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الفنانة المصرية أضافت: “أحبك أكثر من أي كلمات يمكن أن تصفها، وأحترمك بشكل لا مثيل له، أنا فخورة جدا بأن يكون هذا الشخص الرائع هو والدي”.

وكانت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، والذي تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.

وقدمت ريهام خلال العمل شخصية زوجة خائنة وتنجب طفل من أخر غير زوجها، ظلت طوال حلقات المسلسل محور البحث عمن قتلها حتى الحلقة الأخيرة من العمل.