كشفت تطورات حالتها الصحية.. ميريام فارس: كبرت فنيا وأصبحت ثقيلة على مصر

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية ميريام فارس عن سبب ابتعادها عن إحياء حفلات غنائية في مصر، خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الأمر يعود لارتفاع أجرها.

وقالت ميريام، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبيل حفلها بمهرجان “موازين” المغربي: “قدمت الكثير من الحفلات الغنائية في مصر قبل ثورة يناير ٢٠١١، لكن بعدها كبرت فنيا”. وأضافت: “رح أكون صريحة كبرت وارتفع أجري، وكبرت متطلباتي، صرت تقيلة شوي على مصر”.

وعن حالتها الصحية، قالت ميريام فارس أنها تخطت المرحلة الصعبة من المرض الذي ألم بها، مؤكدة أنها في مرحلة الشفاء التام حاليا، مضيفة: “صحتي الآن أفضل بكثير، وأرجو أن تدعوا لي دائما”.

وتحيي ميريام فارس حفلا على مسرح منصة النهضة، في إطار فعاليات مهرجان “موازين” الغنائي في ثالث أيامه.