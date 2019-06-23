نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 30 دقيقة مضت التعليقات على طرابلس تُغني وائل كفوري وجديده على كل لسان – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: في حفل مكتمل العدد، كان قد أعلن منظمو “مهرجانات طرابلس الدولية” نفاذ تذاكره قبل أيام من موعده المحدّد، افتتح النجم اللبناني وائل كفوري مساء السبت (22 حزيران/يونيو) الموسم الصيفي للمهرجانات لهذا العام.

وفي شمال لبنان وتحديدًا في مدرج معرض رشيد كرامة الدّولي، احتشد الآلاف من محبّي ملك الرومانسية، فأطلّ وائل على المسرح وقدّم لهم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

تفاعل الحضور مع وائل كفوري تخطى كل التوقعات، فراح محبّوه يهتفون باسمه تعبيرًا عن محبّتهم الكبيرة له وسعادتهم بحضوره بينهم. أمّا المفاجأة فكانت خلال تقديمه أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي”، حيث ردّدوا جميعهم كلماتها عن ظهر غيب رغم مرور يومين فقط على إصدارها.

Advertisements

البعض من محبّي وائل تركوا مقاعدهم واقتربوا من المسرح لمصافحته فرحب بهم والتقط معهم على المسرح أجمل الصور التذكارية التي ملأت مواقع التواصل الإجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “استشبهت فيكي” تتصدّر منذ طرحها المرتبة الأولى في سباق الأغاني العربية وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو ومن إنتاج وائل كفوري الخاص.