بالفيديو| مخرج "كازابلانكا" يكشف كواليس تصوير مشهد تصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر المخرج بيتر ميمي فيديو عبر حسابه من كواليس فيلم كازابلانكا، الذي يعرض حاليا في دور العرض. وظهر في الفيديو تصوير مشهد اصطدام سيارة كان يقودها الفنان أمير كرارة بسيارة نقل داخل الميناء، وعلق على الفيديو: "كواليس كازابلانكا.. خلف الكاميرا". يشار إلى أن فيلم كازابلانكا بطولة أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار ومحمود البزاوي وأحمد داش، ويظهر فيه ضيوف شرف منهم أحمد فهمي وبيومي فؤاد ونيللي كريم ومصطفى شعبان، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

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