بـ"قبعة" وبدلة بيضاء.. هند صبرى بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة هند صبري لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت هند في الصور بإطلالة كلاسيكية، مرتدية بدلة بيضاء، وقبعة، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن هند صبري تشارك في بطولة فيلمي "الفيل الأزرق 2"، و"الكنز 2" المقرر عرضهما في عيد الأضحى المقبل.

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