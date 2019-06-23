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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشرت الفنانة بشرى، صورة جمعتها بالفنان الشاب علي ربيع، وذلك عبر حسابها بـ "إنستجرام".
وعلقت بشرى على الصورة قائلة: "لما قابلت علي ربيع صدفة ...اكتشفت إنه لطيف جدا وطيب جدا وطبعا دمه خفيف يمكن اكتر من على الشاشة كمان"
بينما علق "ربيع" على الصورة نفسها قائلاً: "العسل الطيبة..اتبسطت إني شوفتك.. أحلى صدفة".
يذكر أن، علي ربيع، عرض له في شهر رمضان الماضي، مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وشارك في بطولته كل من صلاح عبد الله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قوره، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف، وخالد عليش، وندي عادل،واَخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى عن علي ربيع: "اكتشفت إنه لطيف جدًا ودمه خفيف اكتر من الشاشة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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