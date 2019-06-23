لأول مرة.. أيقون تحيي كوسبلاي في طنطا

يستضيف شركة البيت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية يوم الجمعة الموافق 5 يوليو الشهر المقبل، حفل أيقون لمحبي الأنمي الياباني والثقافه اليابانيه، والألعاب

الإلكترونية، كما يستضيف أيضًا فناني الكوسبلاي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الواحدةظهرًا، بسعر تذكرة 50 جنيهًا.

يذكر أن فن"الكوسبلاي" هو ارتداء أزياء تنكرية محاكية للشخصيات الخيالية من الألعاب، و أفلام و مسلسلات الأنيمي الياباني، و التي تلقى رواجاً كبيراً في أوساط الشباب.

Advertisements