بالصور.. مصطفى حجاج يحيي حفل افتتاح سيتي سنتر الغردقة

أحيا الليلة النجم مصطفى حجاج حفل افتتاح سيتي سنتر الغردقة، و ذلك وسط عدد ضخم من جمهوره، كما قام بالتقاط بعض الصور التذكرية معاهم.

و تألق الفنان مصطفى حجاج على مدار أكثر من الساعة بأغانيه المبهجة و منها: "يا منعنع"، "خطوة"، "اللي يتقدر يتقدر"، و غيرهم من أغانيه الشهيرة.

يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح مؤخراً كليب بعنوان "أعمل الصح"، و هو من كلمات محمد عاطف، و ألحان وليد سعد، و توزيع أحمد عادل، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.

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