رامي صبري يوجه تهنئة خاصة لابنيه التوأم في عيد ميلادهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري رامي صبري تهنئة خاصة لابنيه التوأم “علي وعمر”، احتفالا بعيد ميلادهما السابع.

رامي نشر صورة حديثة لابنيه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وقال في تهنئته لهما: “علي وعمر اغلي حاجه ربنا ادهالي انهارده عيد ميلادكم السابع”.

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الفنان المصري أضاف: “كل سنه وانتم بخير وربنا يقدرني واقدر اعملكم الصح في حياتكم”، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره، وتمنوا لابنيه سنة جديدة سعيدة.

وكان الفنان المصري رامي صبري قد طرح منذ أيام أحدث أغنياته بعنوان “حاول تنساني”، وهي الأغنية الثانية من ألبومه الجديد “فارق معاك”، والذى سيطرحه في موسم الصيف الجاري، وأغنية “حاول تنسانى” من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع موسيقي طارق توكل.

ويتعاون رامي صبري في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء ومنهم أمير طعيمة، وأحمد علي موسى، وتامر حسين، وعزيز الشافعي، وهالة علي، وهاني رجب، وتعاون مع عدد من الملحنين، كما لحن لنفسه العديد من الأغاني.