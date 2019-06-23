تامر حسنى ونجوم الفن يحتفلون بزفاف عادل يونس.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
احتفل عادل يونس، المسئول عن المحتوى الرقمي لعدد من نجوم الفن، بعقد قرانه وزفافه على عروسته رغدة صلاح، وذلك داخل مسجد المشير بالتجمع الخامس.
وكان من ضمن قائمة الحضور الفنان المصري تامر حسني، والذي حرص على تهنئة العريس وحضور الحفل بالكامل.
كما حضر مهندس الصوت والمنتج هاني محروس، وومحمد فؤاد مدير أعمال المطرب محمود العسيلى، والموزع الموسيقي جلال فهمي، المطربة ياسمين نيازى، الممثلة إنجي خطاب.
كما حضر المطرب بلال، والكاتب الصحفي هاني عزب، ميرنا هشام، وحسن نصير، وشاهندا حجازي، وهالة عمر، بجانب عدد كبير من الأصدقاء المقربين وأهل العروسين.
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