ريهام حجاج مع زوجها الجديد في ستاد القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية ريهام حجاج على مشاهدة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ومباراة مصر وزيمبابوي، من داخل الاستاد.

الفنانة المصرية ذهبت إلى الاستاذ برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتقطا صورة معا، نشرتها ريهام على حسابها على “انستجرام”.

وبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة الثامنة مساء، وانطلقت المباراة الساعة العاشرة، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف.

Advertisements

وكانت ريهام حجاج قد أعلنت زواجها بشكل رسمي من محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في شهر يناير الماضي، ونشرت صورهما معا.

وتعرضت ريهام لهجوم شديد، حيث اتهمها الجمهور بأنها خاطفة رجال بعد زواجها من طليق ياسمين، ولكنها ردت على هذه الاتهامات، واكدت أنها تزوجت بعد طلاق ياسمين من محمد حلاوة للمرة الثالثة، ومشيرة إلى أن ياسمين ليست صديقتها.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز ومحمد حلاوة كانا قد انفصلا في نهاية العام الماضي، بعد زواج استمر لأكثر من 17 عاما، نتج عنه طفلين، ولم تكشف ياسمين عن سبب الطلاق.