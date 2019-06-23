أول جلسة تصوير لطليقة وائل كفوري بعد الانفصال.. وتشوق الجمهور بصورة لابنتيهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، لجلسة تصوير جديدة، وهي أول جلسة لها بعد انفصالها عن كفوري.

طليقة كفوري تألقت في الجلسة بأكثر من إطلالة، وقد التقطت الصور داخل إحدى الحدائق وسط الورود الملونة، لتؤكد بذلك على أن حالتها المعنوية مرتفعة بعد الانفصال.

طليقة الفنان اللبناني ظهرت في إحدى الصور مع ابنتيهما “ميشيل وميلانا”، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهيهما.

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وكانت الإعلامية ريما نجيم، قد قالت خلال حلقة برنامجها الإذاعي، إن وائل كفوري، هو من كلفها بنشر خبر انفصاله عن زوجته رسميًا.

وقررت أنجيلا الخروج عن صمتها، ووجهت كلامها إلى ريما نجيم، قائلة: «حبيبتي يعطيكي العافية كنت مفكرتك أزكي من هيك»، وهو الأمر الذي فسره البعض بأنه تكذيب لخبر انفصالها عن وائل كفوري.

يذكر أن الفنان اللبناني وائل كفوري ارتبط بزوجته أنجيلا في يناير 2011، وانجب منها ابنتان الأولى أطلق عليها اسمه وهو ميشيل، ورزق بابنتهما الثانية في عام 2016، وأطلق عليها اسم ميلانا.