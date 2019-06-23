اندلاع حرب كلامية بين مي حريري وهيفاء وهبي.. هذه أبرز الاتهامات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت الفنانة اللبنانية مي حريري، هجومًا حادًا على مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي، واتهمتها بالكذب حول الوضع الصحي الذي عانت منه مؤخرًا.

وقالت في فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “سناب شات”: “عم بيموتوا حالهم صاروا، صار الفنانين عم بيموتوا حالهم وبعد شوية يطلعوا يقولوا اشتقتلكم، وساعة سرطان وكبد خلاص بقى”.

وأضافت: “يجيبوا قصص حقيقة يبينوا حالهم فيها، أنا ما عم بحكي عنهم أنا بحكي عن البلد كلها مدمرة نجوم كبيرة ما عم تجيب عالم عم تحضرهم يكفوا الوضع كله إلا إحنا فيه كمان تيجوا تتثاقلوا على الناس”.

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وعلى الرغم من عدم تسمية مي حريري لهيفاء وهبي، إلا أن توقيت الفيديو جاء مع نشر أول صورة لهيفاء وهبي، من المستشفى عبر صفحتها على “إنستجرام”، والتي كتبت عليها “اشتقتلكم” الأمر الذي جعل المتابعين يربطون بين كلامها ومرض هيفاء وهبي.

في الوقت نفسه ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على تصريحات مي حريري، ونشرت صور لمحادثة بينهما تسألها فيها عن صحتها، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، وعلقت عليها قائلة: “لا أهاب قطع علاقتي بأهل “الهراء”. لقد وفرت علي التعامل مع المزيد منهم!”.