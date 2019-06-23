المخرج محمد فاضل يتحدث عن حياته مع الفنانة فردوس عبدالحميد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج المصري محمد فاضل، تفاصيل زواجه من الفنانة المصرية فردوس عبدالحميد، وقصة الحب بينهما.

محمد فاضل، في تصريحات صحفية: «ارتباطي بفردوس عبدالحميد لم يكن زواجًا بالطريقة الميكانيكية وحب من نظرة واحدة، بل كان بشكل تراكمي وأكثر من سبب وإشارة، وكانت نقطة التحول الأهم في تطور علاقتي معها هو التكافؤ العقلي، الذي وطد العلاقة بيننا قبل أي ارتباط عاطفي».

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وأضاف: «العلاقة الأصيلة تكون عبارة عن تراكمات ولا تأتي مرة واحدة، ومنهج التعامل مع أي مشكلة والاتزان والتفكير العقلي أهم شيء في مثل هذه العلاقات، بعيدًا عن اندفاعات غير دقيقة».

وتابع: «لم يرزقني الله ببنات من فردوس، وعندي أحمد محمد فاضل، وهو خريج كلية إعلام 2011، قسم إذاعة وتليفزيون، وعمل مساعد مخرج معي في بعض الأعمال، وشارك مع مخرجين آخرين».

واستطرد: «ناس كتير كلمتني إني أعمل مذكراتي، ولكن معنديش طولة بال إني أقعد واكتب مذكرات ما مضى في حياتي، وأرى أن الأهم عندي أن الأعمال الفنية اللي قدمتها موجودة، وتعاد وتذاع على القنوات الفضائية، وخضت طوال حياتي إخراج 50 مسلسلًا و5 أفلام، وتوقفت عن العمل الإخراجي منذ عام 2012».