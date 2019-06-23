إعادة محاكمة غادة إبراهيم في قضية الدعارة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الفنانة المصرية غادة إبراهيم، وإعادة محاكمتها على خلفية اتهامها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي.

كانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، المنعقدة بمحكمة زينهم قضت في شهر مايو من العام قبل الماضي بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها من 3 سنوات إلى عامًا واحدًا في اتهامها و3 آخرين بإدارة شقة بمنطقة المعادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

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وبعد تنفيذ مدة العقوبة تقدم المستشار محمد أمين محامي الفنانة غادة إبراهيم بطعن على الحكم الصادر ضدها حيث قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة بقبول الطعن وإعادة محاكمتها.

غادة إبراهيم، واجهت تهمة إدارة شقق دعارة ونظرت القضية أمام القضاء في 2016 وتم الحكم عليها بالسجن بعد أن تم ضبط الفتيات في أوضاع مخلة بشقة الفنانة، وخرجت من السجن في سبتمبر عام 2017.

من ناحية أخرى، تقدمت غادة إبراهيم، ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامي أسامة زهران، محامي بلاغات المخرج خالد يوسف، وواحدة من الصحف المصرية بعد الزج باسمها في قضايا فيديوهات الفنان.

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