ميريام فارس محمولة على الأكتاف في المغرب.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية ميريام فارس، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من استقبالها في المغرب.
واستقبلت ميريام فارس، بحفاوة شديدة من قبل الشعب المغربي، وذلك على هامش مشاركتها بمهرجان موازين الغنائي والذي انطلق مساء أمس الجمعة.
وتم حمل ميريام فارس، على الأكتاف في زفة مغربية وفقًا لتقاليد الزفاف المغربية، ومن المقرر أن تحيي ميريام الحفل غدًا الأحد في ثالث أيام مهرجان موازين، والذي يستمر حتى يوم 29 يونيو الجاري.
وعادة حمل النجوم على الأعناق، تميز بها الشعب المغربي عن غيره من الشعوب العربية، وهي من أهم عاداتهم في حفلات الزفاف.
يُذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.
وكانت ميريام فارس، قد أعلنت مؤخرًا عن إلغاء حفلها الذي كان مقررًا إقامته في الكويت وذلك بسبب سوء التنظيم، في الوقت الذي أشيع عن منعها من دخول الكويت، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه.
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