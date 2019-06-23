نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الأب بكلمات مؤثرة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم رحيل والدها إلا أن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، حرصت على الاحتفال بعيد الأب، ونشرت صورة مؤثرة له وهو على سرير المرض في أيامه الأخيرة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

الصورة ظهرت فيها يد نادين نسيب نجيم، ووالدها، وعلقت عليها قائلة: «يوم أب سعيد.. فلترقد روحك بسلام.. اشتقت إليك كثيراً ولا يمكنني انتظار رؤيتك مجدداً في أحلامي لأحتضنك وأقبلك».

وأضافت: «أريد أن أشعر بدفء حضنك وحبك اللا مشروط.. أنت ملاكي وقوتي وستبقى دائماً سندي».

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وحصدت صورة نادين ووالدها، على العديد من التعليقات التي واستها على رحيل والدها ودعت لها بالصبر على فقدانه.

يذكر أن نادين نسيب نجيم، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «خمسة ونص»، لنادين نجيم، و شاركها البطولة فيه الفنان السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، وعدد من النجوم، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».

وكانت نادين، قد نشرت صورة لوالدها خلال أحداث مسلسل “خمسة ونص”، على أنه والدها الحقيقي.

والد نادين نسيب نجيم، رحل عن عالمنا يوم 31 أغسطس 2018، بعد صراع طويل مع المرض.