أنغام تدعم منتحب مصر بـ«11 فى الملعب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت، النجمة المصرية أنغام فيديو كليب لأغنية جديدة حملت اسم “11 فى الملعب” وذلك لدعم منتخب الفراعنة، حيث تستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية التى تقام فاعليتها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل

أغنية “11 فى الملعب” من من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع أحمد إبراهيم ومن إخراج عادل جمال.

وتقول كلمات الأغنية :

فيه 11 في الملعب لكن فيه وراهم ملايين

في شعب بحاله بيستنى اللحظة دي بقاله سنين

اه يا بلادي الليلة فرحة لناسك

وادي اعلامك عالية في كل مكان

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يا ابن بلادي الليلة ارفع راسك

واعمل حاجة يحكوها بعد زمان

يلا با أبطال نكتب تاريخ بايدينا

يحكوه اجيال ويقولا من بعدينا

في زمان ما اولادنا عملوا حاجات

واتحدوا مستحيلات والصعب عدى وفات

وكانت الفنانة المصرية أنغام، قد ساندت منتخب مصر فى مباراة افتتاح أمم أفريقيا والتى خاضها أمام منتخب زيمبابوى، يوم الجمعة 21 يونيو، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، حيث قامت بنشر صورة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” ارتدت خلالها تيشرت منتخب مصر، وعلقت عليها قائلة “فى 11 فى الملعب لكن فى وراهم ملايين”.

على جانب آخر، تحيى أنغام اليوم، حفلًا جماهيريا كبيرا بمدينة جدة بالسعودية بمصاحبة المايسترو هانى فرحات.