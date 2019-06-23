منتخب المغرب يفقد نجمه في مواجهة ناميبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات من المتوقع غياب المغربي يونس بلهندة لاعب جالاطا سراي سراي التركي عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده، في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر. ويستعد منتخب المغرب لملاقاة ناميبيا، عصر الأحد على استاد السلام بالقاهرة، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة. وأشارت تقارير إعلامية مغربية إلى أن بلهندة سيغيب عن المباراة بسبب شكواه من إصابة عضلية خلال الأيام القليلة الماضية. Advertisements

ونقلت قناة "الرياضية" المغربية مقطع فيديو للتدريب الأخير لمنتخب المغرب قبل المباراة، والذي ظهر فيه بلهندة أثناء تدربه بشكل منفرد على أحد الأجهزة الرياضية بسبب الإصابة. وأضافت القناة أن اللاعب في طريقه للغياب عن المباراة، الأمر الذي ألمح إليه أيضا الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب في المؤتمر الصحفي للمباراة.

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