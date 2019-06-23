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""الخليج 365"" من بيروت: اعترفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بفضل مصر على نجوميتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعد وصولها إلى المغرب للمشاركة في مهرجان "موازين إيقاعات العالم". وقالت أن مصر صنعت نجوميتها، لكن الوضع الآن قد تغير.
وأوضحت أنها كانت تذهب كثيراً إلى مصر، لكن بعد الثورة التي قللت عدد الحفلات مع توقفها لفترة، كان أداؤها قد تطور وكبر مقامها فنياً وارتفعت أسهم شهرتها، وبالتالي فقد ارتفع أجرها ما جعلها "ثقيلة" على مصر التي بم تعد تقدِّم لها الأجر المادي الذي تستحقه لإحياء الحفلات فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس: أصبحتُ ثقيلة على مصر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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