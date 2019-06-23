مهرجان موازين ينطلق بتنوّع الإيقاعات

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""الخليج 365"" من بيروت: انطلقت الدورة 18 من مهرجان "موازين إيقاعات العالم" تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس وسط إجراءات أمنية مكثّفة ويحضور جمهور قُدِّرَ بعشرات الآلاف وتوزّع بين حفلاته التي بدأت على مسرح النهضة المخصص للموسيقى الشرقية مع المغنيين المغربي محمد رضا واللبنانية كارول سماحة،

وأحيا أمسية النهضة الثانية النجم اللبناني عاصي الحلاني مع المغربية يسرا سعوف

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واستمرت حفلاته على مسرح محمد الخامس في الرباط حيث كان الجمهور على موعد مع فرقة باليه فلامينكو دي أندلوسيا من إسبانيا التي قدمت عرضا شيقاً يجمع بين الموسيقى والأداء الحركي الرشيق.

أما مسرح السويسي، فاستقبل المغني الكولومبي جي بالفين والمغنية الإسبانية روزاليا، فيما قدمت فرقة بي.سي.يو.سي من جنوب أفريقيا حفلها على مسرح أبو رقراق. وشهد مسرح شاطئ سلا تفاعلاً كبيراً مع الأغنية الشعبية المغربية بصوت مصطفى بروكون وزهيرة الرباطية. وكان مساء أمس على موهد مع النجم دافيد غيتا



هذا وسيستضيف مسرح النهضة تباعاً مجموعة من النجوم العرب بينهم اللبنانية ميريام فارس والفلسطيني محمد عساف والأردنية ديانا كرزون والإماراتي حسين الجسمي. فيما استقبل مسرح محمد الخامس يوم أمس السبت حفلاً للمغنية السورية ميادة الحناوي.

يشار أن برنامج المهرجان الذي يمتد حتى 29 يونيو الجاري، يشمل أكثر من 100 حفل بمشاركة نحو 1600 مغني وعازف وراقص.