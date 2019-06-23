كريم فهمي ينشر صورة من طفولته.. واَيتن عامر تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان كريم فهمي صورة يستعيد بها ذكريات طفولته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق فهمي على الصورة قائلًا: " مين دا"، لتعلق له الفنانة اَيتن عامر قائلة: "براد بيت". يذكر أن كريم فهمى بدأ مذن أيام تصوير أحدث أفلامه "ديدو" الذي كتب له السيناريو والحوار.

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