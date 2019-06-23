أحمد عز ينشر فيديو من كواليس "ولاد رزق2": "هنولعها نار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد عز مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، من كواليس فيلم "ولاد رزق2" المقرر عرضه بعيد الأضحي. وعلق عز على الفيديو بقوله: "هنولعها نار ونخليها دمار، من كواليس فيلم ولاد رزق2". فيلم "ولاد رزق 2" يشارك في بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان

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