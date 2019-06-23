بالصور| دينا الشربيني تخضع لجلسات طبية للعناية ببشرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة دينا الشربيني مقاطع فيديو من إحدى عيادات التجميل، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت دينا في الفيديوهات أثناء قيامها بإجراء جلسات "MICRO NEEDLING" لتجميل بشرتها والعناية بها. جدير بالذكر أن دينا الشربيني شاركت رمضان الماضي في بطولة مسلسل "زي الشمس"، وشاركها البطولة الفنان جمال سليمان، وسوسن بدر، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داود، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.

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