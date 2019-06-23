شاهد.. شون مينديز و كاميلا كابيلو يكسرا حاجز الـ 45 مليون مشاهدة في 24 ساعة

كسر النجم العالمي شون مينديز، و النجمة العالمية كاميلا كابيلو حاجز الـ 45 مليون نسبة مشاهدة في 24 ساعة، وذلك منذ طرح كليب "Señorita"، عبر قناة الفنان العالمي شون مينديز بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". العالمي "يوتيوب". يذكر أن المطرب العالمي شون مينديز طرح مؤخراً أغنية بعنوان "If I Can't Have You"، و تخطت الأغنية حاجز الـ 8 مليون نسةبم شاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. Advertisements جدير ابلذكر أن الفنانة العالمية كاميلا كابيلو طرحت سابقاً أغنية بعنوان "Real Friends"، و تخطت الأغنية حاجز الـ 8 مليون نسةبم شاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب، كما يشاركها في الغناء النجم العالمي سوا لي.

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