طرحت النجمة أنغام أحدث أغانيها بعنوان "11 في المعلب"، بمناسبة كأس أمم أفريقيا، و جاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهاتالعالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات أمير طعيمة، و ألحان إيهاب عبد الواحد، و توزيع
يذكر أن المطربة أنغام طرحت مؤخراً ألبوم "حالة خاصة جداً"، و يضم الألبوم 14 أغاني، أبرزهم: "هدنة"، "مطمنة"، "أساميك الكتيرة"، "هتقول لربنا ايه"، "ياريتك فاهمني"، "نزوة"، "هبدأ من الآخر".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أنغام تطرح أحدث أغانيها بمناسبة كأس أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.