بالفيديو.. أنغام تطرح أحدث أغانيها بمناسبة كأس أمم أفريقيا

طرحت النجمة أنغام أحدث أغانيها بعنوان "11 في المعلب"، بمناسبة كأس أمم أفريقيا، و جاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات

العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات أمير طعيمة، و ألحان إيهاب عبد الواحد، و توزيعأحمد إبراهيم.

يذكر أن المطربة أنغام طرحت مؤخراً ألبوم "حالة خاصة جداً"، و يضم الألبوم 14 أغاني، أبرزهم: "هدنة"، "مطمنة"، "أساميك الكتيرة"، "هتقول لربنا ايه"، "ياريتك فاهمني"، "نزوة"، "هبدأ من الآخر".

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