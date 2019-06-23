بالصور.. هوس باند يحيي حفلًا غنائيًا في درب 1718

أحيا هوس باند الليلة حفل غنائي راقص على مسرح الحديقة الجانبية، في درب 1718، وذلك وسط حضور عدد ضخم من محبي الباند.
وتألق الباند على مدار أكثر من ساعة ونصف في تقديم عدد من أغانيه المتميزة و الشهيرة، منها: "ملاذ"، "حاولي تناديني"، "الراوي"،"حكاية الأمير"، "بحاول"، "بلاد النبل"، "العقد رابطة"، "ساعات"، "السما السابعة"، "ضحكتك ناقصه"، "طال السهر"، "عقارب الساعة".
يذكر أن هوس هي فرقة مصرية مستقلة، تأسست بالقاهرة عام 2014، وتتميز موسيقاها بأسلوب موسيقى البروجريسف وبدراما اللحن
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