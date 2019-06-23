فن ومشاهير

بالصور.. هوس باند يحيي حفلًا غنائيًا في درب 1718

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أحيا هوس باند الليلة حفل غنائي راقص على مسرح الحديقة الجانبية، في درب 1718، وذلك وسط حضور عدد ضخم من محبي الباند.

 

وتألق الباند على مدار أكثر من ساعة ونصف في تقديم عدد من أغانيه المتميزة و الشهيرة، منها: "ملاذ"، "حاولي تناديني"، "الراوي"،

"حكاية الأمير"، "بحاول"، "بلاد النبل"، "العقد رابطة"، "ساعات"، "السما السابعة"، "ضحكتك ناقصه"، "طال السهر"، "عقارب الساعة".

 

يذكر أن هوس هي فرقة مصرية مستقلة، تأسست بالقاهرة عام 2014، وتتميز موسيقاها بأسلوب موسيقى البروجريسف وبدراما اللحن

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
و الكلمات كوسيلة خاصة للتعبير الإنساني، كما أصدرت هوس ألبومين قصيرين عام 2015 هما "هوس" و"زي الشتا"، بالإضافة إلي تقديمها العديد من العروض الحيّة داخل القاهرة وخارجها، كما شاركت في العديد من الفعاليات الهامة منها: مهرجان أيام قرطاج الموسيقية 2017، مهرجان دي كاف 2017، مهرجان ريد بول في الشارع 2018، و عيد الموسيقى بالقاهرة 2018.

 

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هوس باند يحيي حفلًا غنائيًا في درب 1718 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا