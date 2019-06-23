شاهد.. أشرف زكي يدافع عن محمد هنيدي: “فوق مستوى الشبهات”

كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 02:53 صباحاً - دافع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن مواطنه الفنان محمد هنيدي على خلفية التغريدة التي كتب فيها اسم “ابو تريكة” مع قلوب.

وقال اشرف زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، إنه لا يوجد أحد يزايد على وطنية محمد هنيدي وأنه فوق مستوى الشبهات ولا يجب اختزال تاريخه في جملة أو تهنئة.

وأضاف اشرف زكي أن الفنان محمد هنيدي عاشق لبلده، وشارك في تكريم أسر الشهداء وفى 30 يونيو ووجه رسالة لمنتقديه قائلا: «سيبوه في حاله».

وكان أيمن محفوظ المحامي وجه إنذارا للدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية جاء فيه بأن التغريدة التي أطلقها الفنان محمد هنيدي بعنوان “أبوتريكة بحبك️” أثارت ردود فعل غاضبة من شعب مصر.

وقال محفوظ في إنذاره إنه حرصا على الصالح العام وجب التحقيق مع الفنان هنيدي الذي خلط ما بين أبوتريكة اللاعب وأبو تريكة الإرهابي دون سوء قصد، ولكن يجب إحالته للتحقيق بمعرفة النقابة لتوضيح ذلك، وأن تجميل الإرهاب والتعاطف معه ليس في صالح مصر.