شمس الكويتية في موقف محرج في حفلها في الرياض.. فماذا حدث؟!

كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 02:53 صباحاً - تعرضت الفنانة شمس الكويتية لموقف محرج في حفلها الذي أقيم أمس في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض حيث انسحبِ عدد كبير من الحضور عند إعلان اسمها.

يذكر ان وصلة الفنانة شمس كانت ختام الليلة، التي جمعتها بالفنانة اللبنانية ناتاشا، والفنان اليمني زايد الصالح.

وقد نشرت شمس، عبر حسابها على انستغرام، صورا من الحفل شاكرة الحضور وهيئة الترفيه ولكنها حرصت على منع خاصية التعليق.

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وقالت شمس تعليقا على هذه الصور: “اجمل واروع واحفلى حفل في حياتي وسط اهلي وناسي واحبابي في المملكة العربية السعودية في الرياض شكرا لكل من حضر شكرا لهيئة الترفيه شكرا لشركة ود المنظمة شكرا لجمعية اصدقاء اللاعبين، شكرا للاعب الاسطورة ماجد عبدالله, شكرا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الكبير الملحن.. محمد عبد العظيم.. وشكر لهندسة الصوت كان اروع حفل”.