شاهد… مذيعة مصرية تفاجىء معتصم النهار بالاحضان والقبلات

كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 02:53 صباحاً - تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الإعلامية المصرية إنجي علي لحظة استقبالها للمثل السوري معتصم النهار حيث قامت باحتضانه وتقبيله بحماس لافت.

الفيديو تم تصويره على هامش حلول معتصم النهار صيف على إنحي علي في برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه عبر أثير إذاعة “نجوم أف أم”.

وبعد ان حضنته وقبلته، أعربت إنجي علي عن سعادتها البالغة بحلول الممثل ضيفاً على برنامجها لافتة إلى أنه يبدو أصغر مما هو عليه على الشاشة فيما اشار إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها مصر.

كما نشرت إنجي علي على حسابها على التطبيق عدداً من الصور والفيديوهات الخاصة بالحلقة.

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وفي أحد المقاطع المصورة كشف الفنان سبب ادائه أغنيات للفنان المصري محمد رمضان. وقال إنه يحترمه ويرى فيه الشاب العربي الطموح الذي صقلت الصعوبات موهبته وجعلته يتمتع بأسلوب خاص.