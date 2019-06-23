بعد تصريحاتها عن مصر.. أحمد الشامي يرد على ميريام فارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان أحمد الشامي، على تصريحات المطربة اللبنانية ميريام فارس، والتي اعتبرها مسيئة لمصر.

وكتب شامي عبر حسابه على تويتر: "أعتقد يا ميريام إن مش بيجيلك شغل في مصر أصلا وليس العكس".

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وكان جدل قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح ميريام فارس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، في إجابة عن سؤال أحد الصحفيين عن سبب غيابها عن الحفلات في مصر.

وردت ميريام فارس قائلة إنها كانت تحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".

يُذكر أن ميريام فارس ستشارك فى حفل غنائي اليوم الأحد ضمن الدورة الـ18 من مهرجان موازين الدولى، والذى يُقام حاليا بالعاصمة المغربية الرباط فى الفترة من 21 إلى 29 يونيو الجاري.

