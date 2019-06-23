شذى حسون على البحر ولقطة رومانسية لريهام حجاج وزوجها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يرصد لكم في التقرير التالي أبرز لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، أظهرتها في لقطة رومانسية رفقة زوجها في ستاد القاهرة.

سارة نخلة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب الجمهور.

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة الفنانين سيد رجب، وصفاء الطوخي، وكتبت: "الحبايب".

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية أمام الشاطئ.

محمد عز

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نشر الفنان الشاب محمد عز صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة أنيقة ومرحة.

مي حلمي

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من إجازتها بأحد شواطئ في دبي.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة بطريقة سلفي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان منقوش بالورود.

نادين نسيب نجيم

نشرت نادين نسيب نجيم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تعزف على العود.

ماجي بوغصن

نشرت الفنانة ماجي بوغصن صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة النجمة سعاد عبد الله. ​