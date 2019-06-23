محمد فاضل في عيد ميلاده: الناس حذروني من سعاد حسني وعادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج الكبير محمد فاضل أن فيلم "حب في الزنزانة" كان من أكثر الأعمال التي حذره كثيرون منها لثقل نجميه واهتمام كل منهما بتفاصيل العمل الذي يُقبلان على تقديمه.

وقال فاضل، في حوار أجراه معه "الخليج 365" احتفالاً بعيد ميلاده الـ81: "الناس قالوا لي يا خبر أبيض سعاد حسني وعادل إمام، ده أنت هتخش المستشفى... وعلى عكس اعتقادهم الفيلم كان من أريح الأعمال اللي قدمتها في حياتي".

وأكد فاضل أنه لم يتعرض طوال مشواره الإخراجية لمشاكل بينه وبين والفنانين الذين شاركوه أعماله المختلفة.

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وأوضح: "أساس أي عمل درامي يأتي كالتالي: المؤلف ثم المخرج ثم المنتج، وهذا المثلث لو عُمل بهذا الشكل سيخرج كل عمل فني بشكله الجيد".

وأضاف: "كل الأعمال التي شاركت بها كانت نص يتحمس له مخرج ويقتنع به ويتابع كتابته مع المؤلف وعقب انتهائه يذهب الاثنان به إلى الممثلين الرئيسين بالعمل وأحيانًا يذهب معهما المنتج ثم ننتج عملاً توافق عليه الجميع".

وعن رأيه في المخرجين المعاصرين، قال: "تامر محسن من أهم مخرجين المرحلة، وهاني خليفة وكاملة أبو ذكري وأحمد مدحت، وفي الكوميديا مخرج مسسل (الوصية) خالد الحلفاوي، وأحمد سمير فرج، وأحمد الجندي".​