محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يحتفل الفنان أحمد فلوكس اليوم السبت بعيد ميلاده الـ38، إذ أنه من مواليد 22 يونيو.
ونستعرض لكم في هذا التقرير بعض المواقف من حياته قبل وبعد دخوله الوسط الفني..
- عرض عليه والده الفنان فاروق فلوكس الانضمام لشركة كبرى لكن رفض وأخبره برغبته في التمثيل، لكن والده لم يفضل ذلك.
- قدم في معهد الفنون المسرحية لكنه لم ينجح في دخوله المعهد.
- التحق بكلية الإعلام لأنها أقرب مجال الفن.
- خلال فترة دراسته انضم إلى قناة ART، وبعد 3 حلقات عرضوا عليه تقديم برنامج ديني، وبالفعل قدم برنامج ديني مع نادية عمارة.
- توقف عن تقديم البرنامج بعد أن قالت إحدى المتصلات "شيخ أحمد" لأنه ليس مؤهلا للحصول على هذا اللقب.
- بسبب حبه في الموسيقى عمل دي جى، وشارك في افتتاح المحلات والأفراح وأعياد الميلاد وصولا إلى حفلات السفارات والساحل.
- انضم للوسط الفني في عام 2002 من خلال مسلسل "رجل في زمن العولمة" وجمع أول مشهد له بوالده فاروق فلوكس.
- قدم 40 عملا بين المسرح والسينما والتليفزيون أبرزها الجماعة وباب الخلق والباطنية وأعز صحاب.
- أخبره أحد الضباط في كمين بأنه عليه 9 أحكام ولكن بعد وصوله للقسم، تم اكتشاف أن البيانات لم تتحدث وأن أحكام تلك القضايا أصبحت ملغية.
- رغم أن اسمه أحمد انتشرت شائعة أنه مسيحي، وعلق أحمد وقتها: "اللي كتب ده خد حاجة أقوى من الاستروكس".
- يرى أن فيلم الممر، الذي يعرض حاليا، أنقذه من وقوعه أسيرا لنجاح الأب الروحي.
- لديه ابن اسمه سيف من طليقته الفنانة المغربية رابيا التي شاركت في فيلم "السفارة في العمارة" مع الزعيم عادل إمام.
- نشأت قصة حب بينه وبين الفنانة هنا شيحة خلال تصوير مسلسل نصيبي وقسمتك 2.
كانت هذه تفاصيل خبر "عمل دي جي في الأفراح وانجب ابنه الوحيد من فنانة مغربية".. معلومات عن أحمد فلوكس في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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