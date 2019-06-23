"عمل دي جي في الأفراح وانجب ابنه الوحيد من فنانة مغربية".. معلومات عن أحمد فلوكس في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يحتفل الفنان أحمد فلوكس اليوم السبت بعيد ميلاده الـ38، إذ أنه من مواليد 22 يونيو.

ونستعرض لكم في هذا التقرير بعض المواقف من حياته قبل وبعد دخوله الوسط الفني..

- عرض عليه والده الفنان فاروق فلوكس الانضمام لشركة كبرى لكن رفض وأخبره برغبته في التمثيل، لكن والده لم يفضل ذلك.

- قدم في معهد الفنون المسرحية لكنه لم ينجح في دخوله المعهد.

- التحق بكلية الإعلام لأنها أقرب مجال الفن.

- خلال فترة دراسته انضم إلى قناة ART، وبعد 3 حلقات عرضوا عليه تقديم برنامج ديني، وبالفعل قدم برنامج ديني مع نادية عمارة.

- توقف عن تقديم البرنامج بعد أن قالت إحدى المتصلات "شيخ أحمد" لأنه ليس مؤهلا للحصول على هذا اللقب.

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- بسبب حبه في الموسيقى عمل دي جى، وشارك في افتتاح المحلات والأفراح وأعياد الميلاد وصولا إلى حفلات السفارات والساحل.

- انضم للوسط الفني في عام 2002 من خلال مسلسل "رجل في زمن العولمة" وجمع أول مشهد له بوالده فاروق فلوكس.

- قدم 40 عملا بين المسرح والسينما والتليفزيون أبرزها الجماعة وباب الخلق والباطنية وأعز صحاب.

- أخبره أحد الضباط في كمين بأنه عليه 9 أحكام ولكن بعد وصوله للقسم، تم اكتشاف أن البيانات لم تتحدث وأن أحكام تلك القضايا أصبحت ملغية.

- رغم أن اسمه أحمد انتشرت شائعة أنه مسيحي، وعلق أحمد وقتها: "اللي كتب ده خد حاجة أقوى من الاستروكس".

- يرى أن فيلم الممر، الذي يعرض حاليا، أنقذه من وقوعه أسيرا لنجاح الأب الروحي.

- لديه ابن اسمه سيف من طليقته الفنانة المغربية رابيا التي شاركت في فيلم "السفارة في العمارة" مع الزعيم عادل إمام.

- نشأت قصة حب بينه وبين الفنانة هنا شيحة خلال تصوير مسلسل نصيبي وقسمتك 2.