بالفيديو| وفاء عامر توجه رسالة لمحمد صلاح: "ماتخفش على نفسك وألعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري أمام فريق زيمبابوي، في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر.

وقالت وفاء عامر، أثناء لقائها في برنامج "عرب وود" موجهة حديثها لـ"صلاح": "ما تخفش على نفسك، وألعب، والكورة ضروري أن تجد فيها شخص يلقي بك أرضًا، وشخص يلحق بك، احنا بنحبك، واسم مصر متعلق في رقبتك سواء داخل مصر أو خارجها".

يذكر أن مصر استطاعت الفوز على زيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، بهدف نظيف حصدت خلاله أول ثلاث نقاط.