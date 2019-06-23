بالفيديو| زوج شيماء سيف: طلبت يدها من محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال مدير الإنتاج محمد كارتر إنه في حين فكر في الزواج من الفنانة شيماء سيف، قرر أن يطلبها من الفنان محمد رمضان.

وتابع كارتر، في أثناء لقائه ببرنامج " توأم روحي"، الذي يقدمه الإعلامي نيشان على شاشة " BEIN" دراما: " شيماء كانت تشارك مسرحية "أهلا رمضان" مع الفنان محمد رمضان، فقررت أن أفاجئها ورتبت لكل شيء، وطلبتها من صديقي محمد رمضان أمام الجميع".

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وأضاف كارتر: "محمد رمضان صديقي منذ فترة طويلة، ودرسنا مع بعض، ومحمد رمضان حضر فرحنا".

يذكر أن محمد كارتر تزوج الفنانة شيماء سيف في أكتوبر 2018، وحضر حفل الزواج عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من بينهم الفنانة روجينا، والفنان محمد رمضان، وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.