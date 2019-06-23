محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أعلن المطرب الفلسطيني محمد عساف، عن مرور 6 سنوات منذ انطلاقته لعالم الشهرة.

وكتب "عساف" تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "ست سنوات مضت منذ الانطلاقة في عالم الشهرة، تضمنت بعض العقبات والعثرات لكنها تكللت بالنجاحات والإنجازات ويبقى شعار الدرب "بقدر الكدّ تكتسب المعالي .. ومن طلب العلا سهر الليالي".

وتابع"أعمل دائمًا على منافسة نفسي لكي أطورها، فالمشوار طويل وما زال مستمرًا برفقة الجمهور الوفي، شكرًا لكم".

يذكر أن، المطرب محمد عساف يستعد للغناء بمهرجان جرش في دورته رقم 34 هذا العام، والتي انطلقت منذ أيام حتى 28 من الشهر الجاري.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 6 سنوات على انطلاقه.. محمد عساف: "واجهت عقبات وتعثرات وأعمل على تطوير نفسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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