بالفيديو: أمل الأنصاري تتحدث عن كمية الغيرة والاحتقار التي رأتها في عرس أختها

ظهرت أمل الأنصاري في مقطع فيديو جديد تتحدث من خلاله عن كمية الغيرة والاحتقار التي رأتها في عرس أختها من قبل بعض المعازيم.
وأوضحت أمل الأنصاري قائلة: “ارجع أقلكم إن فيه ناس تجي للزواجات وتطالعكم بنص عين، وتطالعكم من فوق لتحت، زواجاتنا يمكن أكثر من مرة يصير لنا هذا الموقف، تطالعك تحط عينها بعينك وبكل وقاحة وجبروت وكبرياء وما تسلم”.
وتابعت: “شرار الغيرة يطلع من العين، شلون يطالعونك بكل احتقار وما يسلمون، اللي حابة أقوله أنا ما يزعجني إنك ما تسلمين، ولا يضايقني لأن هذا عائد لنفسك ولشخصيتك، لكن إنك تطالعين باحتقار يعني هذا المرض تعكسينه على نفسك وعلى غيرك عيب”
وأكملت:” هذا شي، الشي الثاني لمتى ايش هالتعالي، ولا تفكرون مثلاً اهم قاصدين ما يسلمون علي، لا أنا وأخواتي كلهم، هذا شي واضح في عيونهم والله يعينكم على قلوبكم السودا”.
وقد علق الكثير على مقطع الفيديو هذا، فمنهم من قال ساخراً: “هذا وانتوا مسوين تصفيات واللي تأهلوا لحضور العرس القراب بس…. وحتى هالقراب يحتقرونكم؟! “.
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