تركي آل الشيخ يمازح محمد عبده بعد كثرة الحفلات‎- صور

مازح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الفنان محمد عبده، على خلفية كثرة الحفلات التي تشهدها العديد من مدن المملكة ضمن برنامج “حفلات السعودية”، والتي يشارك في عدد كبير منها فنان العرب.

ونشر تركي آل الشيخ في حسابه على موقع “تويتر” صورة لمحادثة في مجموعة “واتساب” باسم “مطربين الخليج”، قال خلالها آل الشيخ: “عندنا حفل اليوم.. مين فاضي؟”، ليغادر الفنان محمد عبده المجموعة بعد السؤال مباشرة.

وقال آل الشيخ معلقاً على الصورة: “أبو نورة.. لا نوصل للبلوك”، ومن ثم نشر تغريدة أخرى، ما يشير إلى أن الفنان محمد عبده اتصل به بعدها ورد عليه بقوله: “مو للدرجة ذي عاد”.

كما نشر آل الشيخ صورة لمحمد عبده مرتدياً بذلة وقبعة ونظارة سوداء وكأنه يريد التخفي حتى لا يتعرف عليه، وعلق عليها آل الشيخ بقوله: “أطلعك من بين مليون واحد”.