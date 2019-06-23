شاهد.. الفنان إيمان البحر درويش يهدي المنتخب أغنية "فرحوا مصر يا رجالة"

أطلق الفنان الكبير إيمان البحر درويش، اليوم السبت، أغنية جديدة بعنوان "فرحوا مصر يا رجالة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في المبارة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية.

ونشر درويش عبر صفحته الرسمية على موقع

"فيسبوك" الأغنية قائلاً: "غني يا بحر لمصر أجمل أغاني النصر".

وكتب درويش: "أنا بحب الحضري وكنت أتمنى إنه يشارك تكريماً لما قدمه لمصر من جهد وعطاء ليحقق لمصر رقماً عالميا عظيماً

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باشتراكه ولو لنصف دقيقة بعد فوزنا في أية مباراة .. ولو حتى من باب الوفاء ورد الجميل لرجال مصر الأوفياء الذين لم يبخلوا بجهد أو عطاء طوال حياتهم والأخ الحبيب كابتن أحمد فتحي أيضاً".



وأضاف: "وبحب شيكابالا لما يتمتع به من موهبة لم يتم استغلالها للأسف بشكل يتناسب مع امكانياته الرائعة".