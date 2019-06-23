كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم ناري على ميريام فارس بعد إساءتها لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد تصريح الفنانة اللبنانية ميريام فارس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، والذي أساءت فيه إلى مصر بعد استفسار أحد الصحفيين عن سبب غيابها عن الحفلات في مصر.

وردت ميريام فارس على هذا التساؤل قائلة إنها كانت تحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: «أصبحت تقيلة على مصر».

وشن عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا هجومًا حادًا على ميريام فارس، بسبب التصريح الأخير مستنكرين ما قالته، و متعجبين من طريقة التطاول على مصر.

ويشارك في الدورة 18 من مهرجان موازين بالمغرب عاصي الحلاني، ميريام فارس، رامي عياش، ومن مصر أوكا وأورتيجا، سعد الصغير، ومن الأردن ديانا كرزون.