شاهد.. بروفات تحضير فساتين لجين عمران لزفاف أبناء حاكم دبي

كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 12:54 صباحاً - شاركت الاعلامية السعودية لجين عمران متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبروفات فساتين اطلالتها في حفل زفاف ابناء حاكم دبي.

وعلقت لجين عمران على الفيديو شاكرة الستايلست كريستيان كاشا قائلة: “شكرا كريستيان أروع ستايلست على الفيديو كان حريص أنه يصور بروفات تحضير الفساتين أول بأول و أشرف على كل شي بحب و الشكر موصول للمصمم الراقي أيضا شاربل كرم “.

وكانت لجين عمران قد تألقت بإطلالات متعددة، في حفل زفاف أبناء حاكم دبي، من تنسيق كريستيان كاشا، ارتدت عمران فستانين من تصميم مصمم الأزياء الراقية اللبناني شربل كرم، واكتملت أناقتها بلمسات خبيرة التجميل الإماراتيّة معصومة هاشم، وتسريحة شعر من إبداع راميا.