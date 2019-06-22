والدة أكشاي كومار 75 عاماً تمارس اليوجا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ممثل بوليوود أكشاي كومار، بصرف النظر عن مهاراته الرائعة بالتمثيل، معروف أيضًا بلياقته حياته الصحي، لكن يبدو أيضا أن ليس أكشاي وحده من يتمتع بتلك الصفات، حيث شارك الممثل مقطع فيديو لوالدته البالغة من العمر 75 عامًا وهي تمارس اليوجا!

نشر أكشاي كومار على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram في اليوم العالمي لليوجا مقطع فيديو التي كانت تتابع رياضته المفضلة، يمكن رؤيتها جالسة وقد طويت ساقيها، وعينان مغلقتان، وهي تمارس التأمل ببساطة.

في التعليق، يكشف كومار أن والدته خضعت لجراحة في الركبة مؤخرًا على الرغم من أنها بدأت في ممارسة اليوجا تدريجيًا وهي تعمل على تحسينها يوميًا.

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وكتب: “بمشاركة شيء أنا فخور به للغاية. بعد إجراء عملية جراحية في الركبة في سن 75 عامًا، بدأت والدتي في ممارسة اليوجا وهي الآن جزء من الروتين اليومي، وتتحسن يوميًا. “

تلقت المشاركة الكثير من الإعجابات والتعليقات على Instagram وTwitter على حد سوا، وقد أعاد أكشاي تغريد صورة يشاركها لمعجبة كانت قد بُترت أطرافها وتعرضت للإصابة بأمراض مميتة تقوم بممارسة اليوجا.

وعبى المسار المهني، يصور الفنان المخضرم حاليا فيلم Sooryavanshi وكوميديا الرعب Laxmmi Bomb، كما أن لديه أيضا أفلام أخرى مثل Housefull 4 وMission Mangal.