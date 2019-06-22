الممثلة المصرية هنادي مهنا لـ"العين الإخبارية": والدي لم يساعدني فنيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الممثلة المصرية هنادي مهنا عن سعادتها باختيار الجمهور لها كأفضل ممثلة دور ثان في استفتاء "العين الإخبارية"، بعد انتهاء مارثوان شهر رمضان الدرامي.



وتحدثت هنادي لـ"العين الإخبارية" عن دخولها عالم التمثيل، قائلة: "ظهرت موهبتي للنور من خلال مسلسل (أفراح إبليس 2)، حيث رشحني المخرج أحمد خالد أمين للعمل بالمسلسل، الذي قام ببطولته الممثل السوري جمال سليمان ومنى عبدالغني، وبعد ذلك توالت أعمالي الفنية"، مشيرة إلى أنها درست الموسيقى في إسبانيا، وتحب التمثيل منذ الصغر.

وبشأن حلم البطولة المطلقة قالت: "لا أشغل بالي بهذا الأمر، وأبحث عن الدور الجيد مهما كانت مساحته، والمهم أن أجد دورا يحمل عمقا ويستفز إمكانيات وقدرات الممثلة بداخلي".





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وعن دعم والدها الموسيقار هاني مهنا لها، قالت هنادي: "لا أحب الوساطة، ووالدي لم يساعدني، فأنا أخطط لطريقي وأرسم مشواري بنفسي، أجتهد وأبذل كل ما في وسعي لكسب إعجاب الجمهور والنقاد".

وفيما يخص ظهورها في 3 أعمال دفعة واحدة خلال رمضان الماضي قالت: "ظهرت بالفعل في 3 أعمال، وهي مسلسلات (زلزال) و(بركة) و(حكايتي)، والصدفة هي السبب، لأن مسلسل بركة كان مؤجلا من العام الماضي، ولا أبالغ إذا قلت إن ظهوري في 3 أعمال درامية أصابني بالقلق والتوتر، وكنت أنتظر حكم الجمهور والنقاد، الحمد لله تلقيت ردود فعل طيبة".

وعن مشروعاتها الفنية المقبلة قالت هنادي مهنا: "حتى هذه اللحظة لم أتعاقد على أي عمل فني جديد".