"ألبوم ذكريات".. اكتَشِف نجوم بوليوود في مراحل الطفولة

الصور دائماً ما تؤرخ لحظات لا تُنسَى لجميع المراحل العمرية، وعلى الرغم من أن ذكريات الطفولة غالباً ما تكون مضحكة ومحرجة في بعض الأحيان، إلا أن نجوم بوليوود يعتزون بها كثيراً.



ومنذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي لم يتردّد معظم نجوم بوليوود في مشاركة متابعيهم بعضاً من ذكريات الطفولة، بنشر ألبومات وصور تعود إلى تلك الفترة.

أكشاي كومار





من أبرز نجوم بوليوود، وأشهر أفلامه "موتسي شادي كارونجي"، الذي قام ببطولته النجمان سلمان خان وبيريانكا تشوبرا، وآخر أفلامه "كان كيساري"، الذي حقّق أعلى إيرادات في بداية ٢٠١٩.

كارينا وكاريشما كابور





الأختان الأشهر في السينما الهندية، وتحديداً كارينا كابور، التي تعتبر أيقونة بوليوود في الوطن العربي، ومن أهم أفلامها "هيروين"، و"كابي كوشي كابي غم"، و"جاب وي ميت".

أيشوريا راي





ملكة جمال الكون في فترة التسعينيات، وهي أيضاً زوجة الممثل أبهيشيك نجل أميتاب باتشان، وقدّمت عدة تجارب في هوليوود، ومن أشهر أفلامها "دوم ٣".

عمران خان





هو ابن شقيق النجم الهندي عامر خان، دخل عالم الفن عن طريقه، وقدّم كثيراً من الأفلام الناجحة، كما حصل على لقب أفضل ممثل هندي سنة ٢٠١٤، عن دوره ضمن فيلم "كاتي باتي" بمشاركة كانجانا راناوات.

كاجول





عرفها الجمهور بعد سلسلة من الأفلام الناجحة مع شاروخان، أهمها "كابي كوشي كابي جم"، و"كوتش كوتش هوتا هاي".

تايجر شروف





نجل نجم بوليوود جاكي شروف، وهو من أشهر مقدمي الرقصات الهندية، كما شارك في كثير من الأفلام الناجحة، آخرها "باجي ٢".

كاترينا كييف





جميلة بوليوود ذات الملامح الأوروبية، شاركت جميع النجوم أفلامهم الناجحة، وآخر أعمالها "بهارات"، الذي يُعرَض حالياً في السينما الهندية.

سلمان خان





مُلقَّب بـ"تايجر بوليوود"، ويعتبر الأول وسط نجوم جيله والأشهر داخل الهند وخارجها، وقدّم أكثر من ١٢٠ فيلماً، وآخر أعماله "بهارات".

أنوشكا شارما





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اكتشفها شاروخان قبل ١٠ سنوات، ومنذ ذلك الوقت أصبحت نجمة من نجوم الصف الأول، وكونت مع شاروخان ثنائياً ضمن الأشهر في بوليوود.

سيدهارت مالهوترا







اكتشفه المخرج كاران جوهار من خلال فيلم "طالب العام"، ثم بدأ في التألق، ويعدّ أشهر أعماله فيلم "إيك فيلين".

جانهفي كابور





هي الابنة الكبرى للأسطورة الراحلة سريديفي، وتُعتبر من أنجح وجوه بوليوود الجديدة، ومن المنتظر أن تقدّم فيلمها الثاني قريباً مع شاروخان.

رانفيير سينج





جوني ديب السينما الهندية، والمُلقَّب بـ"غريب الأطوار"، فجميع أدواره تعتبر علامة في تاريخ بوليوود، ولكن يظل فيلم "بادمافاتي" أهم إبداعاته، حيث برع في تقديم شخصية السلطان علاء الدين خليجي.

عامر خان





صاحب أشهر قصص إنسانية في تاريخ بوليوود، ويعتبر النجم الأقرب لقلوب الجماهير وحتى زملائه.

من أهم أفلامه "فانا" و"بي كي"، وآخر أعماله كان "فتوات هندوستان" بمشاركة أميتاب باتشان.

أرجون كابور





نجح هو ورانفيير سينج في أن يقدّما أشهر ثنائي ناجح في بوليوود، خصوصاً بعد فيلم "جونداي"، وتألّق بشدة في آخر أفلامه "إنديا موست" و"أنتيد".

هريثيك روشان





صُنِّف من أوسم 10 رجال في العالم، ويُعتبر فيلمه "كريش" بأجزائه الـ3 من أشهر الأعمال الفنية الهندية على الإطلاق.

شاهيد كابور





"روميو" كما عرفه الوطن العربي، من خلال فيلمه الشهير "راجكومار"، وهو من أشهر الوجوه الهندية في المنطقة العربية، وآخر أفلامه "كبير سينج"، الذي يُعرض حالياً في السينما الهندية.

شاروخان





ملك بوليوود وأيقونة السينما الهندية بلا منازع، فمعظم الأجيال الحديثة عشقت بوليوود من خلاله، وله مشوار طويل مع جميع النجوم والأجيال.

وينتظر شاروخان حالياً عرض النسخه الهندية من فيلم "ليون كينج"، والذي يشاركه البطولة الصوتية فيه نجله أريان لأول مرة.