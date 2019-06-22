فيديوجراف.. كتيبة محرز تستحضر روح جيل الثمانينات الذهبي في أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ منتخب الجزائر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة كينيا، الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات.
المنتخب الجزائري يأمل في استحضار روح الجيل الذهبي له في عصر الثمانينيات، والذي كان منافسا شبه دائم في المربع الذهبي، وتوج في نهاية العقد وبالتحديد عام 1990 بلقبه الوحيد، وذلك لتعويض الإخفاقات التي لازمته خلال السنوات الماضية بالبطولة القارية.
وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي طموحات رياض محرز ورفاقه في استعادة أمجاد محاربي الصحراء في البطولة الأفريقية.
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