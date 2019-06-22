بالفيديو- فايز السعيد ومحمد عبد الجبار في ديو غنائي جديد

Jun 22, 2019 أطلق كل من الفنانين فايز السعيد ومحمد عبد الجبار ديو غنائي جديد بعنوان “النفس والروح”. الأغنية إياقيّة كلمات حازم جابر، ألحان أزهر حداد، توزيع نور هاشم تم تسجيل الاغنية في استوديوهات فايز السعيد – دبي. Advertisements وهذا ليس الديو الاول لفايز السعيد مع فنان عراقي فقد سبق وقدّم منذ عدة أشهر ديو غنائي مع الفنان العراقي سيف نبيل وحصدت الأغنية نجاحاً. سفير الالحان دائماً ما يضع خبرته الفنية في الأغاني ويدعم ويشجع الفنان العربي والاعمال الفنية المميزة.







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