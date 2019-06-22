معتصم النهار يتسبّب بأزمة لإعلامية مصرية "بالغت" بطريقة استقباله.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الإعلامية المصرية إنجي علي لانتقادات لاذعة من متابعيها، بعد نشرها مقطع فيديو يُبيّن استقبالها للممثل السّوري معتصم النهار.

إنجي قامت بحذف الفيديو من حسابها على "إنستغرام"، حيث إن المقطع المنشور يُبيّن مظاهر استقبالها، لمعتصم النهار بحرارة شديدة مبالغ فيها، وذلك قبل لقائها معه في برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم".

وجاءت تعليقات المتابعين هجومية بشكل كبير، بسبب كثرة القُبل والأحضان بينهما، وقالوا لإنجي بأنها "بالغت" باستقباله.

وأعربت إنجي علي خلال المقطع المنشور عن انبهارها وسعادتها لمقابلة معتصم النهار، قائلةً: "أول ما عرفت إنك جيت خرجت من غير ما أكمل شعري.. شكلك أصغر من التلفزيون بكتير".

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وتناقلت الكثير من الحسابات الناشطة هذا الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة، حيث رأى الكثير من المتابعين أن المذيعة بالغت في ذلك.

يُذكر أن النهار نجح بدوره في مسلسل "خمسة ونص" الذي عُرض في رمضان الماضي وشارك فيه إلى جانب الفنانينِ نادين نسيب نجيم، وقصي خولي.